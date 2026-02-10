Ridel assina ações prioritárias para a segurança em Mato Grosso do Sul

O Contrato de Gestão é um programa de sucesso nacional, com 11 anos de história / Divulgação/Governo de MS

Tornar Mato Grosso do Sul mais seguro e com melhor qualidade de vida ao cidadão. Este é um dos pilares do Governo do Estado e está nas metas da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) para 2026. Para construir este ambiente, o foco será em maior vigilância na fronteira e em mais ações para reduzir os índices de criminalidade.

Os projetos e metas da pasta foram apresentados nesta segunda-feira, dia 9, ao governador Eduardo Riedel, quando foi assinado o documento no programa Contrato de Gestão 2026.

“Tivemos uma reunião muito produtiva, já planejando as ações que vamos realizar em 2026. São grandes entregas previstas entre elas o aumento do número de viaturas para o policiamento preventivo, assim como ações na região de fronteira, onde nós temos uma grande preocupação”, destacou o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Ele destacou que estas ações visam reduzir cada vez mais os índices de criminalidade do estado, que hoje são referências no âmbito nacional. “Para isto não vamos só observar as prioridades nos investimentos em áreas mais críticas, mas também em diversos setores, com a busca por celeridade nas entregas”.

Outro ponto importante do contrato é aumentar a emissão das carteiras de identidade em diferentes locais, como em assentamentos, aldeias e comunidades mais distantes. “Buscamos atingir o maior volume de pessoas atendidas com as novas cédulas de forma gratuita”.

Também foi mencionado o trabalho realizado nas unidades prisionais. “O foco é ter estruturas adequadas e ter um aumento cada vez mais das pessoas encarceradas estudando e trabalhando, para conseguirem uma mudança de vida”, explicou Videira.

Integrante da Sejusp, o Detran-MS (Departamento Estadual do Trânsito de MS) também apresentou seus projetos e metas para o ano. Foram três pontos principais apresentados ao governador.

“Entre eles está a reforma e ampliação das agências, implantar sinalização em mais de 20 municípios e a instalação de novos totens e autoatendimentos. Eles são importantes e positivos para população, tanto na área digital, como no bom atendimento ao cidadão”, descreveu o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior.

Referência nacional no serviço digital, o Detran vai continuar expandindo estas ferramentas à população. “Acredito que a cada dia temos que trazer novidades boas na área digital, ampliando o alcance e o atendimento. Vamos fortalecer os serviços de comunicação informando o cidadão com antecedência sobre o licenciamento, vencimento da carteira de habilitação Vamos trabalhar muito neste sentido”, explicou Rudel Trindade.

O Contrato de Gestão é um programa de sucesso nacional, com 11 anos de história. Ele define os projetos e metas de cada secretaria para o ano. O objetivo é construir propostas inovadoras que vão melhorar os serviços públicos, com resultados diretos na vida do cidadão.

