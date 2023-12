Riedel entrega pista coberta de competições do Laço Comprido

Governo de MS

Patrões, patroas, laçadores e laçadoras estão em festa ficaram em festa com a inauguração da nova pista coberta de competições da Federação de Clube de Laços, no Parque do Laçador, em Campo Grande, no último sábado (16).

O novo espaço vai garantir, daqui por diante, a realização de eventos em qualquer condição climática.

O investimento, por meio do termo de apoio financeiro entre o Governo do Estado e a Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul, foi de R$ 4,8 milhões, oriundos do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A estrutura de cobertura possui 9.510 metros quadrados, com galpão, varandas laterais e barracões.

Já na atividade do Laço Comprido, o Governo apoiou com R$ 8,1 milhões para os eventos realizados pela Federação de Clubes de Laço, que congrega 30 mil laçadores e laçadoras no Estado.

O governador Eduardo Riedel, acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel, e de secretários de Governo, demonstrou grande satisfação em ver o sonho concretizado de laçadores e laçadoras, crianças e idosos. “Uma prática genuína e do dia a dia do sul-mato-grossense e virou um esporte profissional e organizado junto com as famílias. É muito bom poder apoiar e isso é um orgulho para Mato Grosso do Sul. É a nossa cara, nossa cultura, estimulada nos municípios. Agradecemos aos patrões e patroas”.

Riedel ainda destacou que o ano se encerra com o Estado em crescimento, apesar de todas as dificuldades. “Um estado que vem se industrializando e crescendo com o seu agro, gerando emprego e renda”, acrescentou.

Além de eventos, a cobertura da pista de competição proporcionará também a instalação de uma escola de Equoterapia, como parte de contrapartida da Federação de Clubes de Laço.

A inauguração da estrutura de cobertura do Parque do Laçador foi realizada junto à ‘29ª Copa do Laço’, que reúne os melhores laçadores sul-mato-grossenses e também encerra os ‘Encontros Estaduais de Laço Comprido’. Ao todo, cerca de 800 atletas se inscreveram.