08 de Dezembro de 2025 • 18:57

Tecnologia

Riedel firma acordo com Google para acelerar transformação digital de MS

O acordo, formalizado em reunião na sede do Google em São Paulo (SP), prevê cooperação em áreas como inteligência artificial, infraestrutura em nuvem e soluções digitais para setores estratégicos

Da redação

Publicado em 08/12/2025 às 16:13

A gestão pública também deve ser beneficiada com soluções de nuvem e machine learning (aprendizado de máquina) para organizar dados, aumentar a transparência e economizar recursos / Governo de MS, Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Google Brasil para promover a transformação digital e consolidar o estado como referência em políticas públicas tecnológicas. O acordo, formalizado em reunião na sede do Google em São Paulo (SP), prevê cooperação em áreas como inteligência artificial, infraestrutura em nuvem e soluções digitais para setores estratégicos como educação, saúde, segurança pública e agronegócio.

A iniciativa busca otimizar a eficiência da gestão estadual e ampliar o acesso a tecnologias avançadas que possam melhorar serviços públicos e impulsionar a produtividade. Durante a assinatura, o governador Eduardo Riedel destacou o papel da digitalização na administração pública. “Nossas ações dentro do Governo do Estado estão muito focadas na transformação digital, que na atualidade tem um papel fundamental para a efetividade da gestão estratégica sair do papel e ser executada, chegando à população”, afirmou.

No agronegócio, uma das principais atividades econômicas de MS, a parceria deve permitir o uso de inteligência artificial para otimizar a cadeia produtiva, aprimorar previsões climáticas e apoiar a tomada de decisões no campo. O estado será utilizado como campo de testes para modelos tecnológicos que podem elevar a produtividade e a sustentabilidade do setor.

Na educação, a intenção é aplicar ferramentas do Google para personalizar currículos, melhorar o desempenho dos estudantes e aumentar a eficiência administrativa das escolas. A gestão pública também deve ser beneficiada com soluções de nuvem e machine learning (aprendizado de máquina) para organizar dados, aumentar a transparência e economizar recursos.

O presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, ressaltou o potencial de crescimento do estado com o apoio da tecnologia. “O Mato Grosso do Sul já é uma potência no agronegócio e a tecnologia pode ser uma aliada para o crescimento do Estado. Queremos apoiar o Governo do Estado a levar o impacto positivo da tecnologia para a população”, declarou.

Além do governador, participaram do evento os secretários estaduais Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). O acordo representa um passo importante na modernização da administração pública sul-mato-grossense, com foco em uma gestão mais ágil, transparente e orientada por dados.

