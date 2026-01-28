Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 15:32

Riedel reforça segurança pública com formação de 472 novos policiais civis

O governador ressaltou que Mato Grosso do Sul é um estado jovem em pleno crescimento, muito fruto do seu ambiente de segurança

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 12:05

O evento marcou o início da formação, com apresentação das normas, rotinas acadêmicas e do fortalecimento da Polícia Civil / Divulgação/Governo de MS

Com objetivo de prestigiar e valorizar a segurança pública, o governador Eduardo Riedel participou nesta terça-feira (27) da aula inaugural do curso de formação policial da PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul). A solenidade ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

A aula é voltada aos 472 aprovados no último concurso público realizado pela instituição. São 135 candidatos para o cargo de escrivão de polícia judiciária e outros 337 para o cargo de investigador de polícia judiciária. O evento marcou o início da formação, com apresentação das normas, rotinas acadêmicas e do fortalecimento da Polícia Civil.

“São 472 alunos de 26 mil inscritos no concurso. Grupo que carrega uma responsabilidade muito grande e tem o propósito de servir e proteger o cidadão sul-mato-grossense. Para quem veio de fora façam daqui a sua casa”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que Mato Grosso do Sul é um estado jovem em pleno crescimento, muito fruto do seu ambiente de segurança. “Posso afirmar que uma das primeiras questões que o investidor avalia quando vai investir em um lugar são seus indicadores de segurança. Nosso papel é criar um ambiente seguro, de ordem e paz e estes novos policiais serão protagonistas deste processo”, completou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, definiu o evento como uma data histórica para instituição. “Gratidão ao governador pela sensibilidade e comprometimento com a segurança pública, que recebeu investimentos em tecnologia, estrutura e capacitação. Os novos alunos vão ingressar na melhor Polícia Civil do Brasil”.

Também fez questão de dar boas-vindas aos aprovados. “Parabéns pela aprovação em um concurso tão concorrido. Vão entrar como cidadãos comuns e sair como policiais aptos e capacitados, com a missão de servir. Se dediquem ao máximo, com garra, determinação e comprometimento. Irão participar de um novo momento, onde a Polícia Civil passa por uma transformação digital e tecnológica, sendo a que tem os maiores índices de elucidação de crimes do país”.

O curso de formação possui carga horária prevista de 680 horas-aula, dispondo de aulas teóricas e práticas, bem como as avaliações correspondentes em cada disciplina. A previsão de término é para 15 de maio. A publicação da classificação final do certame está prevista para 25 do mesmo mês. Depois os aprovados começaram a tomar posse.

Esta é a última fase do concurso, na qual os candidatos recebem treinamento para as funções que serão desempenhadas e também possui caráter eliminatório e classificatório. As aulas podem ocorrer em diferentes turnos, até mesmo à noite e aos sábados e domingos, e incluem disciplinas teóricas e práticas.

Segundo a Polícia Civil, os candidatos recebem ajuda de custo para transporte e alimentação e demais despesas necessárias durante a formação. A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$ 6.569,53, para jornada de 40 horas semanais, com possibilidade de trabalho em escalas, inclusive em finais de semana e feriados.

“Hoje não apenas ingressaram na carreira, mas se tornam parte de uma história viva, escrita por homens e mulheres que com coragem e determinação dedicaram as suas vidas à defesa da sociedade. Ingressar na Polícia Civil é assumir um compromisso que transcende o ato de ocupar um cargo público, ela é mais que uma instituição e sim um legado, que é sinônimo de proteção e justiça. Meu conselho é que cuidem das suas carreiras e sejam proativos”, afirmou o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, Ary Carlos Barbosa.

