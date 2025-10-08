Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 15:50

Trânsito
Trânsito

BR-262 é liberada após acidente com caminhão carregado em Miranda

Trecho havia sido interditado temporariamente após a colisão

Redação

Publicado em 08/10/2025 às 14:16

Bombeiros e PRF realizaram atendimento / Corpo de Bombeiros

A rodovia BR-262, na altura do km 529, em Miranda, foi totalmente liberada por volta das 11h50 desta quarta-feira (8) após ter ficado interditada por mais de três horas em razão de um acidente envolvendo um caminhão carregado com 32 toneladas de borato.

O bloqueio começou às 8h, quando equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo informações da PRF, o condutor, de 47 anos, dirigia uma combinação de veículos — cavalo trator acoplado a um semirreboque — quando perdeu o controle e se envolveu no acidente.

Apesar do impacto, não houve registro de feridos. Durante os procedimentos no local, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro indicou 1,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido, resultado que, após o desconto previsto por norma do Inmetro, ficou em 1,18 mg/L — valor considerado crime de trânsito.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde responderá por dirigir sob influência de álcool. A carga e o veículo foram retirados da pista, permitindo a liberação total da rodovia nos dois sentidos pouco antes de 12h.

