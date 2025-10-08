BR-262 é liberada após acidente com caminhão carregado em Miranda

Bombeiros e PRF realizaram atendimento / Corpo de Bombeiros

A rodovia BR-262, na altura do km 529, em Miranda, foi totalmente liberada por volta das 11h50 desta quarta-feira (8) após ter ficado interditada por mais de três horas em razão de um acidente envolvendo um caminhão carregado com 32 toneladas de borato.

O bloqueio começou às 8h, quando equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo informações da PRF, o condutor, de 47 anos, dirigia uma combinação de veículos — cavalo trator acoplado a um semirreboque — quando perdeu o controle e se envolveu no acidente.

Apesar do impacto, não houve registro de feridos. Durante os procedimentos no local, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro indicou 1,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido, resultado que, após o desconto previsto por norma do Inmetro, ficou em 1,18 mg/L — valor considerado crime de trânsito.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde responderá por dirigir sob influência de álcool. A carga e o veículo foram retirados da pista, permitindo a liberação total da rodovia nos dois sentidos pouco antes de 12h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!