BR-262 é liberada após acidente com caminhão carregado em Miranda

Trecho havia sido interditado temporariamente após a colisão
Bombeiros e PRF realizaram atendimento / Corpo de Bombeiros
A rodovia BR-262, na altura do km 529, em Miranda, foi totalmente liberada por volta das 11h50 desta quarta-feira (8) após ter ficado interditada por mais de três horas em razão de um acidente envolvendo um caminhão carregado com 32 toneladas de borato.
O bloqueio começou às 8h, quando equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo informações da PRF, o condutor, de 47 anos, dirigia uma combinação de veículos — cavalo trator acoplado a um semirreboque — quando perdeu o controle e se envolveu no acidente.
Apesar do impacto, não houve registro de feridos. Durante os procedimentos no local, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro indicou 1,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido, resultado que, após o desconto previsto por norma do Inmetro, ficou em 1,18 mg/L — valor considerado crime de trânsito.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde responderá por dirigir sob influência de álcool. A carga e o veículo foram retirados da pista, permitindo a liberação total da rodovia nos dois sentidos pouco antes de 12h.
