Rodovia Ramon Gomes é liberada após obras emergenciais em Corumbá

Equipes da Agesul realizaram reparos / Corpo de Bombeiros

A rodovia Ramon Gomes, a MS-428, foi liberada ao tráfego nesta segunda-feira, 28, após passar por obras emergenciais realizadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A via, que conecta Corumbá à Bolívia, havia sido interditada no último sábado, 26, por conta dos estragos provocados pelas intensas chuvas que atingiram a região.

De acordo com a Corpo de Bombeiros, os trabalhos incluíram a limpeza de galerias pluviais e o reparo do acostamento, que havia sido danificado pela força da água. A principal causa da interdição foi o desmoronamento parcial da margem do aterro próximo ao aeroporto internacional, provocado pela correnteza em uma das galerias de águas pluviais que cruzam a rodovia.

Apesar da liberação, a Defesa Civil continua monitorando o trecho por conta da persistência das chuvas na região. O Corpo de Bombeiros recomenda que motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao trafegar pelo local, que ainda conta com sinalizações de advertência.

