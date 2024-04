Rota do Quati receberá R$ 3,4 milhões para cascalhamento

Rota de transporte escolar na cidade / Ilustrativa

A Prefeitura de Bonito assinou um convênio com a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos de MS) no valor de R$ 3.450.000,00 para o cascalhamento da Rota do Quati. O projeto visa o reparo de 23 km da rota turística e de acesso à linha escolar.

O prefeito Josmail Rodrigues assinou a parceria na última segunda-feira, dia 22, na sede da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), em Campo Grande.

Segundo a prefeitura, a Rota do Quati desempenha um papel crucial na economia local, sendo uma via essencial para o transporte de mercadorias, o deslocamento dos estudantes e o acesso a serviços fundamentais. Com a execução deste projeto, espera-se facilitar o tráfego, reduzir o tempo de deslocamento e proporcionar um percurso mais seguro e confortável.