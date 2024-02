Rua 7 de Setembro tem drenagem e reconstrução de asfalto concluídos

Trecho concluído / Divulgação

A equipe de Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração finalizou na sexta-feira, 23, o serviço de drenagem, compactação e reconstrução do pavimento asfáltico na rua Sete de Setembro.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana, os moradores enfrentavam problemas de alagamento e água acumulada dificultando até a entrada nas casas durante as chuvas. Isso ocorria devido ao rompimento e tubos danificados da galeria de drenagem anterior.

Os recursos da obra são próprios do município para a recuperação de um trecho de mais de 90 metros de galeria, para evitar os problemas com as próximas chuvas fortes.