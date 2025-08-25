Rua José Duarte é interditada para conclusão de obra de drenagem

A população deve respeitar a sinalização e utilizar os desvios indicados / Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana informou que a Rua José Duarte está temporariamente interditada nos cruzamentos com as ruas Oscar Trindade de Barros e Antônio Campelo, devido à fase final da obra de drenagem que está sendo realizada no local.

Neste momento, as equipes executam a compactação do solo, etapa essencial antes da aplicação da nova camada de asfalto em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). O trabalho exige a presença de maquinários pesados e profissionais na pista, tornando a interdição necessária por motivos de segurança.

Segundo a prefeitura, a circulação de veículos pode comprometer a qualidade do serviço, especialmente a compactação, que precisa ser feita com precisão para garantir a durabilidade do novo pavimento.

A população deve respeitar a sinalização e utilizar os desvios indicados, colaborando com a segurança dos trabalhadores e o andamento da obra.

