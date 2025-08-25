Rua José Duarte é interditada para conclusão de obra de drenagem

Trânsito está bloqueado nos cruzamentos com as ruas Oscar Trindade de Barros e Antônio Campelo
A população deve respeitar a sinalização e utilizar os desvios indicados / Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana informou que a Rua José Duarte está temporariamente interditada nos cruzamentos com as ruas Oscar Trindade de Barros e Antônio Campelo, devido à fase final da obra de drenagem que está sendo realizada no local.
Neste momento, as equipes executam a compactação do solo, etapa essencial antes da aplicação da nova camada de asfalto em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). O trabalho exige a presença de maquinários pesados e profissionais na pista, tornando a interdição necessária por motivos de segurança.
Segundo a prefeitura, a circulação de veículos pode comprometer a qualidade do serviço, especialmente a compactação, que precisa ser feita com precisão para garantir a durabilidade do novo pavimento.
A população deve respeitar a sinalização e utilizar os desvios indicados, colaborando com a segurança dos trabalhadores e o andamento da obra.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Justiça
Defensoria de MS será informada sobre nascimentos sem identificação de paternidade
Defensoria consegue redução de pena de jovem condenada por tráfico de drogas em MS
Defensoria garante prisão domiciliar à mãe de recém-nascida em Bonito
Registros
Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade
Polícia
Ocorrências foram atendidas por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS