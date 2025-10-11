Sábado deve ter calor e chance de chuva em Aquidauana

Temperaturas podem chegar a 36°C, com pancadas isoladas e ventos de até 60 km/h
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
O fim de semana promete ser quente em Aquidauana, mas com possibilidade de alívio em forma de chuva. A previsão para este sábado (11) indica mínima de 23°C e máxima de 36°C, com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.
De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo deve permanecer com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.
Apesar disso, não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões norte, bolsão e centro-sul do estado — cenário que também pode atingir o Pantanal, onde está localizada Aquidauana. O fenômeno é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à presença de uma área de baixa pressão e ao deslocamento de cavados atmosféricos.
Na região pantaneira, que inclui Aquidauana, as temperaturas devem variar entre 19°C e 25°C nas mínimas e 32°C a 38°C nas máximas, reforçando o calor intenso.
Os ventos devem soprar entre os quadrantes norte e leste, com velocidades de 40 a 60 km/h e rajadas que podem ultrapassar esse valor em alguns pontos do estado.
Assim, o sábado será de calor predominante, mas com possibilidade de chuvas pontuais que podem trazer refresco temporário aos moradores de Aquidauana.
Fé
Três comunidades terão celebrações ao longo da semana
Saúde
Evento do Ministério da Saúde destacou atualizações sobre meningites bacterianas e estratégias de enfrentamento até 2030
Economia
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS