Sábado deve ter calor e chance de chuva em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O fim de semana promete ser quente em Aquidauana, mas com possibilidade de alívio em forma de chuva. A previsão para este sábado (11) indica mínima de 23°C e máxima de 36°C, com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo deve permanecer com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Apesar disso, não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões norte, bolsão e centro-sul do estado — cenário que também pode atingir o Pantanal, onde está localizada Aquidauana. O fenômeno é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à presença de uma área de baixa pressão e ao deslocamento de cavados atmosféricos.

Na região pantaneira, que inclui Aquidauana, as temperaturas devem variar entre 19°C e 25°C nas mínimas e 32°C a 38°C nas máximas, reforçando o calor intenso.

Os ventos devem soprar entre os quadrantes norte e leste, com velocidades de 40 a 60 km/h e rajadas que podem ultrapassar esse valor em alguns pontos do estado.

Assim, o sábado será de calor predominante, mas com possibilidade de chuvas pontuais que podem trazer refresco temporário aos moradores de Aquidauana.