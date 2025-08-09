Acessibilidade

09 de Agosto de 2025 • 09:08

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Sábado será de frio em Aquidauana com máxima de 23ºC

Chuvas isoladas são previstas na cidade

Redação

Publicado em 09/08/2025 às 07:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O sábado (9) em Aquidauana amanheceu gelado, com 9ºC. A previsão indica chuvas isoladas a qualquer hora do dia, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A máxima não passa dos 23ºC, o dia será de céu encoberto e chuvas isoladas em Aquidauana e Anastácio.

Leia Também

• Agosto inicia com tempo seco e máxima de 36ºC em Aquidauana

• Tempo volta a esquentar e máxima prevista para Aquidauana é de 35ºC

Em Miranda, a máxima será de 22ºC hoje, com chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 9ºC.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 6ºC, com máxima de 21ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 24ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 9ºC.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Bradesco encerra atendimento presencial em Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti

Luto

Ícone do samba: Morre Arlindo Cruz aos 66 anos no Rio de Janeiro

Fogo

Instituições discutem medidas para prevenir incêndios no Pantanal

MPMS fiscaliza acessibilidade em atrativos turísticos de Bonito

MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque

MPMS investiga extração ilegal de madeira em assentamento de Nioaque

Sorte

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Publicidade

Casa do Trabalhador

Semana encerra com 28 vagas de empregos abertas em Aquidauana

ÚLTIMAS

Esporte

Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai

Competição multimodalidades abre ciclo olímpico rumo a LA 2028

Educação

Escola Irmã Dulce passa por reforma com investimento de R$ 1 milhão

Obras já começaram e alunos foram realocados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo