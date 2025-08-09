Sábado será de frio em Aquidauana com máxima de 23ºC

Chuvas isoladas são previstas na cidade
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
O sábado (9) em Aquidauana amanheceu gelado, com 9ºC. A previsão indica chuvas isoladas a qualquer hora do dia, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A máxima não passa dos 23ºC, o dia será de céu encoberto e chuvas isoladas em Aquidauana e Anastácio.
Em Miranda, a máxima será de 22ºC hoje, com chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 9ºC.
Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 6ºC, com máxima de 21ºC.
Já em Corumbá, a máxima atinge os 24ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 9ºC.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Fogo
MPMS fiscaliza acessibilidade em atrativos turísticos de Bonito
MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque
MPMS investiga extração ilegal de madeira em assentamento de Nioaque
Esporte
Competição multimodalidades abre ciclo olímpico rumo a LA 2028
Educação
Obras já começaram e alunos foram realocados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS