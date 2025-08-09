Sábado será de frio em Aquidauana com máxima de 23ºC

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A máxima não passa dos 23ºC, o dia será de céu encoberto e chuvas isoladas em Aquidauana e Anastácio.

O sábado (9) em Aquidauana amanheceu gelado, com 9ºC. A previsão indica chuvas isoladas a qualquer hora do dia, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Miranda, a máxima será de 22ºC hoje, com chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 9ºC.

Assim também ocorre em Bonito, a mínima é de 6ºC, com máxima de 21ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 24ºC, com previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 9ºC.

