Sábado será de sol entre nuvens e temperatura amena em Aquiduana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar um sábado de sol entre nuvens e temperatura amena, com mínima prevista de 22°C e máxima de 29°C. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o dia será marcado por muita nebulosidade e poucas aberturas de sol.

A previsão indica possibilidade de chuvas intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os modelos meteorológicos apontam acumulado acima de 30 a 40 mm em 24 horas, com maior concentração nas regiões sudoeste, oeste e norte de Mato Grosso do Sul. O cenário é resultado do transporte de calor e umidade, da atuação de cavados invertidos e da influência de uma frente fria oceânica, que intensifica as instabilidades sobre o Estado.

No Pantanal e na região sudoeste — onde Aquidauana está inserida — as temperaturas devem variar entre 18°C e 23°C pela manhã, com máximas de 23°C a 29°C à tarde. Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e podem ocorrer rajadas acima desse limite.

