SAD apresenta resultados obtidos durante 2024

Bruno Rezende

Com atuação em diferentes áreas da gestão do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a SAD (Secretaria de Estado de Administração) tem ações voltadas a organização patrimonial, contratações, gestão de pessoas e valorização dos servidores, com concursos e processos seletivos além de mapeamento de diferentes áreas de gestão.

O trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2024 foi apresentado pelo secretário Frederico Felini, ao governador Eduardo Riedel, durante reunião realizada na sexta-feira (13), para avaliar as ações estratégicas do Governo do Estado, com foco nos contratos de gestão das secretarias e o cumprimento das metas estabelecidas

Uma das áreas atuação inovadora é a da sustentabilidade e meio ambiente. “É o eixo mais novo que temos. No segundo semestre começamos a discutir o projeto de resíduos sólidos que todas as nossas unidades produzem. Há dois meses recepcionamos o contrato da energia fotovoltaica, uma parceria muito bem-sucedida, que agora está dentro do escopo da SAD”, explicou Felini.

Com foco no planejamento e nas entregas efetivas à população, a Secretaria também atua na área de gestão patrimonial – com leilões de veículos e recenseamento de imóveis – que já gerou economia efetiva de aproximadamente R$ 5,4 milhões aos cofres estaduais. “Dentro do patrimônio, pela primeira vez um governo tem o relatório de todos os imóveis do Estado. É possível saber a situação dos imóveis e é motivo de orgulho para nós”, disse o secretário.

O impacto direto do trabalho realizado na SAD também reflete na gestão de pessoas, com atuação para revisão de 47 carreiras do Estado, que deve corrigir distorções e impactar diretamente 30 mil servidores.