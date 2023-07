SAD e Sejusp assinam termo de cedência de área para sede da corporação dos Bombeiros

A celebração da Semana do Bombeiro, ocorrida entre os dias 2 e 8 de julho de 2023 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul contou com um momento importante para a corporação. Nesta quinta-feira (6), durante a solenidade de entrega da Medalha Dom Pedro II, destinada a militares e civis que realizam importante trabalho para a sociedade, foi assinado o termo de afetação de área, que destina um espaço já construído no Parque dos Poderes para alocação do Gabinete Geral da Corporação. A área designada conta com aproximadamente 495 m² e está localizada na Rua Lima Féliz, s/n, no Jardim Veraneio, próximo à Avenida Mato Grosso.

A conquista foi possível graças à atuação conjunta entre a SAD (Secretaria de Administração), Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. “Todos sabem que nosso maior sonho, nossa maior luta, é a conquista desse espaço e, agora, esse sonho começa a se realizar. Agradeço ao governador Eduardo Riedel, à secretária Ana Nardes e ao secretário Antônio Carlos Videira, que foram sensíveis a este anseio e colaboraram para este sonho estar mais próximo à realidade”, revelou o comandante geral do Corpo de Bombeiros de MS, coronel Frederico Reis Pouso Salas.

Segundo a secretária de Administração Ana Nardes, o estudo para a viabilidade desse espaço já estava em pauta e o objetivo é trazer a corporação para próximo da sede da gestão estadual. “Sabemos o quanto esta estrutura é importante para a corporação e a viabilização só foi possível devido ao trabalho e dedicação das secretarias envolvidas, a atenção do governador Eduardo Riedel à esta pauta e à luta do comandante. Sou admiradora e reconheço a importância do trabalho da corporação e esta reivindicação estava entre as metas de resolução da SAD. É uma grande alegria entregar essa conquista a todos os bombeiros e bombeiras na semana de celebração de seu dia”, afirma Ana Nardes.

Medalha Dom Pedro II

Parte da programação das comemorações do Dia do Bombeiro, celebrado em 02 de julho, a entrega da Medalha Dom Pedro II contemplou 56 civis e militares, entre eles, bombeiros que foram homenageados por seu tempo de trabalho dedicado à corporação.

A secretária Ana Nardes foi uma das 14 representantes da sociedade civil a ser agraciada com a honraria. “Esse reconhecimento é um momento único da minha trajetória profissional e tem grande relevância, por ter sido concedida por esta corporação que representa aquilo que há de mais valioso, que é a entrega ao próximo, a dedicação a salvar vidas e me sinto muito honrada com este reconhecimento”, finalizou.

A programação das comemorações contou com entrega de viaturas e certificados de brigadistas, culto ecumênico, concerto musical e contará ainda com torneio esportivo.