Saiba como acessar DIU e implante subdérmico pelo SUS em MS

Com investimento do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Estado garante a oferta gratuita dos LARCs (sigla em inglês para métodos contraceptivos de longa duração) pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O acesso aos métodos acontece a partir das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos municípios, nas quais a mulher recebe orientação, passa por consulta com a equipe de saúde e inicia o acompanhamento necessário para a escolha do método mais adequado.

O primeiro atendimento ocorre nas unidades básicas de saúde, por meio de consulta com a equipe de saúde, especialmente com enfermeiros e médicos. Nesse momento, a mulher pode expressar seu desejo em relação ao método contraceptivo e receber todas as orientações necessárias.

“Durante a consulta, a mulher é orientada, fala sobre o desejo dela em relação ao método e recebe todas as informações: os prós, os contras, como funciona o procedimento e quais documentos são necessários”, explica a enfermeira e gerente de Saúde da Mulher da SES, Francielly Rosiani da Silva.

Nesse processo, são explicados detalhes sobre o procedimento, possíveis efeitos e a necessidade de acompanhamento após a inserção ou início do uso do método, garantindo segurança e continuidade do cuidado, sempre respeitando a decisão da mulher.

Em muitos municípios, a inserção já ocorre na própria UBS, desde que a unidade disponha de profissionais capacitados e estrutura adequada. Em outros casos, a Secretaria Municipal de Saúde organiza unidades de referência para a realização do procedimento.

A Secretaria de Estado de Saúde orienta que a mulher procure o posto de saúde onde já é cadastrada e acompanhada. Esse vínculo facilita o atendimento e fortalece o acompanhamento ao longo do tempo. “O ideal é que ela vá ao posto onde já faz acompanhamento, onde recebe a visita do agente comunitário de saúde e onde a equipe já conhece a família e o território. Isso torna o atendimento mais próximo e facilita todo o processo”, reforça Francielly.

Caso seja necessário, a própria UBS realiza os encaminhamentos dentro da rede do SUS, garantindo que a mulher continue sendo acompanhada.

Nos últimos anos, a estratégia do Governo de MS de ampliar a oferta de métodos contraceptivos de longa duração como DIU e implantes subdérmicos, aliada à qualificação de profissionais da rede pública, vem apresentando resultados importantes.

A SES intensificou capacitações e a distribuição dos métodos, fortalecendo a atuação da Atenção Básica e qualificando equipes para inserção destes procedimentos nas unidades de saúde.

Esse movimento integrado contribuiu para que, entre 2022 e 2025, a taxa de gravidez na adolescência em MS tenha caído de 14,92% para 12,65%, contrariando a tendência nacional e marcando a menor taxa registrada na última década — reflexo da política pública que amplia o acesso, promove educação e fortalece a autonomia das mulheres em todo o Estado.

