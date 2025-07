Saiba como agendar atendimento para a Caravana da Castração em Aquidauana

Castração será gratuita / Ilustrativa/Prefeitura de Viana

Aquidauana será atendida pela Caravana da Castração entre os dias 1º e 5 de agosto. A ação vai disponibilizar 750 cirurgias gratuitas de castração para cães e gatos, além de microchipagem e aplicação de medicação pós-operatória. Os atendimentos ocorrerão no Clube Arpa, com a estrutura do Castramóvel da Secretaria Municipal de Saúde e do ônibus do Governo do Estado.

A iniciativa faz parte do programa MS Vida Animal e visa o controle populacional de animais, a prevenção de doenças e o fortalecimento das ações de saúde pública. A primeira etapa da caravana está percorrendo cidades da região pantaneira.

Para ter acesso ao serviço, os tutores devem realizar inscrição no site www.sigpet.ms.gov.br. Mais informações podem ser obtidas com a Vigilância Sanitária de Aquidauana, pelo telefone 67 3241-1205.

Atendimento em Anastácio

Anastácio também será contemplada. O município vai receber a Caravana da Castração entre os dias 27 e 30 de julho, com atendimentos no Ginásio Poliesportivo.

Serão castrados gratuitamente cães e gatos, machos e fêmeas, com idade entre seis meses e oito anos. Os animais passarão por avaliação veterinária antes do procedimento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

O serviço é voltado à população em geral e tem como foco o combate ao abandono de animais e a promoção de ações preventivas de saúde animal nas cidades atendidas.