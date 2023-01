Sala do Empreendedor em Bonito atendeu mais de 1 mil pessoas em 2022

Prefeitura de Bonito

A sala do Empreendedor em Bonito, realizou 1.056 atendimentos presenciais este ano, onde os serviços realizados foram abertura CNPJ, Regularização Fiscal, Inscrição municipal, Inscrição Estadual, Dispensa de corpo de Bombeiros e Baixa de CNPJ juntamente aos órgãos federal, estadual e municipal ao contribuintes.

Isso tudo no segmento de micro empreendedores individuais do município e por Via atendimento online canal WhatsApp foram atendidos mais de 868 micros empreendedores na solicitações de informações geral e envio de guias mensais pra a regularização de suas contribuições mensais e acordo obtido com a Receita Federal e Procuradoria Geral da União através dos nossos atendimentos.

Em 2022, a sala do empreendedor de Bonito obteve selo PRATA em Referência em Atendimento.

Ainda dentro dos serviços oferecidos foram, atendidos 600 munícipes na orientação pra obter acesso a carteira de trabalho digital e seu NIT/PIS e também orientação em alteração cadastral junto ao ministério do Trabalho e INSS assim favorecendo o cidadão buscar a vaga de emprego com toda a sua documentação organizada.

A sala do empreendedor também esteve coordenando dois cursos online a distância em parceria com a subsecretária da juventude de Campo Grande e o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, e duas oficinas de empreendedorismo nas escolas rurais de Bonito.

Também esteve de frente na organização de três feiras locais, dentro dos festivais de Inverno, Guavira e Religioso no de 2022 onde os empreendedores poderam expor e comercializar seus produtos os consumidores finais.