Salário dos servidores estaduais estará disponível neste sábado

Salário movimenta ciclo econômico do município / Divulgação

Os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul já podem se programar: o salário referente ao mês de dezembro foi depositado nesta sexta-feira, 2 de janeiro, com liberação para saque neste sábado, dia 3 de janeiro de 2026.

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, e injeta recursos importantes na economia do Estado logo nos primeiros dias do ano. A liberação dentro do prazo reforça a política de manter os vencimentos pagos até o quinto dia útil de cada mês, garantindo previsibilidade financeira aos trabalhadores do serviço público.

Com o valor disponível para saque, muitos servidores poderão utilizar o salário para organizar despesas de início de ano, como contas fixas, compromissos familiares e planejamento financeiro após as festas de fim de ano.

O pagamento em dia também contribui para o aquecimento do comércio local, especialmente em um período marcado por maior movimentação econômica. Para os servidores, a regularidade no crédito salarial representa segurança e estabilidade, fatores essenciais para o planejamento pessoal e familiar.

A recomendação é que os beneficiários fiquem atentos aos canais oficiais de seus bancos para confirmar a disponibilidade dos valores.