SAMU conclui treinamento para atendimento Pré-Hospitalar

Equipes em treinamento / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 21, a rua Aniceto Rondon ao lado do Detran de Aquidauana foi palco de intensa atividade com o encerramento do 2º treinamento de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

O curso visou aprimorar o socorro a vítimas de acidentes, reunindo 23 militares do 9º BECmb e 7 servidores do SAMU. Ministrado pela equipe do SAMU local, com apoio do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e Detran/Aquidauana, incluiu oficinas teóricas e práticas, abordando temas como manejo de pacientes, vias aéreas, PCR, método Stop The Blend, além de simulações reais de acidentes, como capotamento de veículo e colisão entre motocicletas.

O treinamento, coordenado pelo 9° BECmb, foi desenvolvido para fortalecer as habilidades em APH, essenciais para diversas operações militares e situações internas no Batalhão, como quedas de altura, incidentes esportivos e ferimentos por arma de fogo.