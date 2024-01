SAMU dá dicas de como acionar socorro em situações de urgência

Samu em atendimento / Divulgacão

SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) orienta a população sobre em quais situações acionar o socorro e como proceder durante uma urgência.

O Serviço tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte.

São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

O SAMU 192 de Aquidauana realiza os atendimentos em qualquer lugar e conta com equipes que reúne enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas.

Assim, é um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências.

O atendimento do SAMU 192 começa a partir do chamado telefônico para Central de Regulação em Campo Grande-MS, quando são prestadas orientações sobre as primeiras ações.

A ligação é gratuita, para telefones fixo e móvel. Os técnicos do atendimento telefônico que identificam a emergência e coletam as primeiras informações sobre as vítimas e sua localização.

Em seguida, as chamadas são remetidas ao Médico Regulador, que presta orientações de socorro às vítimas e aciona as ambulâncias quando necessário.

As ambulâncias do SAMU 192 são distribuídas estrategicamente, de modo a otimizar o tempo-resposta entre os chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência.

Importante: Nos casos sem caracterização de urgência ou emergência, o paciente poderá ser encaminhado ao posto de saúde ou então as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) mais próximas.

Dicas para quem ligar para o SAMU 192

• Em caso de acidente verifique a quantidade de vítimas, o estado de consciência delas e se alguma delas está presa ás ferragens;

• Ligue para o 192 e siga as orientações do Médico Regulador;

• Sinalize as vias com galhos de arvore e triângulo de sinalização;

• Em caso de acidente com motos: não toque nas vítimas, não retire o capacete;

• Não dê água aos acidentados.