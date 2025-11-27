SAMU de Aquidauana realiza parto durante atendimento na Aldeia Ipegue

Bebê nasceu às 8h com apoio de técnicos e condutor da viatura na BR-262
Mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Regional / Samu
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Aquidauana realizou mais uma ação decisiva na manhã desta quinta-feira (27). Por volta das 6h20, a equipe foi acionada para atender uma gestante de 37 anos na Aldeia Ipegue, localizada a 64 km do município.
Ao chegar ao local, os profissionais constataram que a mulher estava em trabalho de parto, com rompimento da bolsa amniótica. Ela recebeu todo o atendimento inicial conforme protocolo da unidade.
Durante o deslocamento para o Pronto-Socorro de Aquidauana, já às margens da BR-262, o parto evoluiu e foi necessário que a equipe auxiliasse no nascimento do bebê.
O recém-nascido, do sexo masculino, nasceu às 8h, com o apoio dos técnicos de enfermagem Charles e Aguinaldo, além do condutor Maicon. Após o parto, mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Regional Estácio Muniz, onde receberam os cuidados necessários.
