27 de Novembro de 2025 • 18:22

SAMU de Aquidauana realiza parto durante atendimento na Aldeia Ipegue

Bebê nasceu às 8h com apoio de técnicos e condutor da viatura na BR-262

Redação

Publicado em 27/11/2025 às 14:33

Atualizado em 27/11/2025 às 14:36

Mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Regional / Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Aquidauana realizou mais uma ação decisiva na manhã desta quinta-feira (27). Por volta das 6h20, a equipe foi acionada para atender uma gestante de 37 anos na Aldeia Ipegue, localizada a 64 km do município.

Ao chegar ao local, os profissionais constataram que a mulher estava em trabalho de parto, com rompimento da bolsa amniótica. Ela recebeu todo o atendimento inicial conforme protocolo da unidade.

Durante o deslocamento para o Pronto-Socorro de Aquidauana, já às margens da BR-262, o parto evoluiu e foi necessário que a equipe auxiliasse no nascimento do bebê.

O recém-nascido, do sexo masculino, nasceu às 8h, com o apoio dos técnicos de enfermagem Charles e Aguinaldo, além do condutor Maicon. Após o parto, mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Regional Estácio Muniz, onde receberam os cuidados necessários.

