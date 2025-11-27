SAMU de Aquidauana realiza parto durante atendimento na Aldeia Ipegue

Mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Regional / Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Aquidauana realizou mais uma ação decisiva na manhã desta quinta-feira (27). Por volta das 6h20, a equipe foi acionada para atender uma gestante de 37 anos na Aldeia Ipegue, localizada a 64 km do município.

Ao chegar ao local, os profissionais constataram que a mulher estava em trabalho de parto, com rompimento da bolsa amniótica. Ela recebeu todo o atendimento inicial conforme protocolo da unidade.

Durante o deslocamento para o Pronto-Socorro de Aquidauana, já às margens da BR-262, o parto evoluiu e foi necessário que a equipe auxiliasse no nascimento do bebê.

O recém-nascido, do sexo masculino, nasceu às 8h, com o apoio dos técnicos de enfermagem Charles e Aguinaldo, além do condutor Maicon. Após o parto, mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Regional Estácio Muniz, onde receberam os cuidados necessários.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!