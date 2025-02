Samu intensifica treinamentos para emergências no Carnaval

O objetivo da simulação é aprimorar os protocolos / Ministério da Saúde

Com a aproximação do período de Carnaval, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) intensificam os preparativos para assegurar um atendimento rápido e eficiente durante os dias de folia. Em várias capitais do país, estão sendo realizados Simulados de Incidente com Múltiplas Vítimas, exercícios que avaliam a capacidade de resposta das equipes diante de emergências em eventos de grande porte.

Segundo o coordenador de Urgências da Saes (Secretaria de Atenção Especializada à Saúde), Felipe Reque, esses treinamentos são fundamentais para organizar o atendimento e promover a articulação entre diferentes serviços.

"Eventos de massa exigem uma integração robusta entre os serviços da rede de urgência, tanto na área da saúde quanto nas forças de segurança, como polícias e bombeiros. Dentro do setor de saúde, é essencial a conexão entre o Samu 192, as UPAs e os hospitais para garantir um fluxo ágil e eficaz no atendimento", explica Reque.

O objetivo da simulação é aprimorar os protocolos, testar deslocamentos em cenários críticos e fortalecer a integração entre os serviços de saúde e segurança pública. "Incidentes com múltiplas vítimas podem sobrecarregar serviços essenciais, como abastecimento, comunicação e transporte. Por isso, o Samu 192 adota protocolos rigorosos de comando, comunicação e controle, garantindo um atendimento ágil e eficaz", ressalta Reque.

*Com informações do Ministério da Saúde