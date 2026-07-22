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Sandro Terena leva reivindicações dos povos indígenas à ONU em Genebra

Liderança terena destacou que a justiça climática depende da garantia dos direitos indígenas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 22/07/2026 às 09:01

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Sandro Terena defendeu que a proteção dos territórios tradicionais é fundamental para a preservação ambiental / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

O comunicador e acadêmico de jornalismo Sandro Terena, integrante do Conselho do Povo Terena e morador da Aldeia Taboquinha, na Terra Indígena Nioaque, representa Mato Grosso do Sul em um importante espaço internacional. Durante agenda na sede da ONU (Organização das Nações Unidas), em Genebra, na Suíça, ele realizou uma intervenção direcionada ao Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, destacando o papel dos povos indígenas no enfrentamento da crise climática.

Na manifestação, Sandro defendeu que a proteção dos territórios tradicionais é fundamental para a preservação ambiental e para a construção de políticas voltadas à justiça climática.

"Os modos de vida dos povos indígenas, fundamentados na proteção dos territórios, das florestas, dos rios e na transmissão dos conhecimentos ancestrais entre gerações, são indispensáveis para garantir o bem viver e a preservação da vida no planeta", pontuou.

Sandro Terena leva reivindicações dos povos indígenas à ONU em Genebra

Segundo o representante indígena, a participação em fóruns internacionais amplia a visibilidade das pautas dos povos originários e fortalece a defesa de seus direitos.

"Levar a voz dos povos indígenas para além dos nossos territórios fortalece a incidência política nos mecanismos de direitos humanos da ONU e reafirma a urgência de reconhecer e garantir os direitos dos povos indígenas. Não existe justiça climática sem direitos indígenas".

Sandro participa do Programa de Bolsas para Indígenas do ACNUDH (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos), iniciativa da ONU voltada à formação de lideranças indígenas para atuação nos mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos.

Sandro Terena leva reivindicações dos povos indígenas à ONU em Genebra2

Como O Pantaneiro já havia noticiado, ele está entre os nove indígenas brasileiros selecionados para o programa. Após uma etapa de capacitação em Brasília (DF), os participantes seguem em uma imersão de quatro semanas em Genebra, onde recebem formação sobre o funcionamento do sistema das Nações Unidas e dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, com foco nos direitos dos povos indígenas.

O programa tem como objetivo capacitar lideranças para compreender e utilizar os mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos, ampliando sua participação junto à ONU e a outros organismos internacionais. A iniciativa busca fortalecer a representação indígena nos processos de decisão que impactam diretamente seus povos e territórios.

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