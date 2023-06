Sanesul amplia cobertura de rede de esgoto e constrói nova estação de tratamento em Três Lagoas

A obra da nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Três Lagoas está 70% concluída.

Localizada na região leste da cidade, no distrito industrial, a ETE Souza Dias terá capacidade inicial de tratar até 100 litros de esgoto bruto por segundo. No planejamento da obra, também consta a execução de 1.140 metros do emissário.

Já é possível ver melhor a estrutura de todo o complexo operacional que vai tratar o esgoto de grande parte da cidade. Esta é uma das maiores ETEs já construídas pela Sanesul.

O investimento é um dos mais significativos, cerca de RS 16 milhões, recurso do OGU (Orçamento Geral da União).

Com mais esta unidade, a cidade terá em atividade três Estações de Tratamento de Esgoto: a ETE Planalto, a ETE Jupíá e a ETE Souza Dias.

Rede de esgoto nos bairros

Enquanto isso, a Sanesul também está ampliando a cobertura da rede de esgoto nos bairros da cidade com mais R$ 5,5 milhões em recursos.

Recentemente foram executadas obras de rede coletora de esgoto no bairro Alvorada, Independência, Vila Piloto e Ipê, e nas imediações do Banco do Brasil e da Polícia Federal. São 42,4 km de rede de coleta e 2.876 novas ligações domiciliares no total.

Para o Governo do Estado, as obras de esgotamento sanitário são de extrema importância para a saúde pública e preservação do meio ambiente.

Com todos os investimentos em execução e a executar, o município alcança a meta da universalização do esgotamento, que foi estabelecida pelo Marco Legal do Saneamento Básico, e está sendo cumprida em Mato Grosso do Sul.

Três Lagoas é um grande polo de desenvolvimento Industrial de Mato Grosso do Sul e está recebendo a atenção do Governo do Estado para que possa ter condições ideais de saneamento para abraçar novos investimentos. São grandes obras que vão atender uma região de muitos bairros e forte potencial de crescimento.

Atualmente, há R$ 26,8 milhões em obras de saneamento (água e esgoto) sendo executadas em Três Lagoas.