Sanesul completa 45 anos e avança 62% na universalização do esgotamento

Abastecimento da Sanesul

Ao completar 45 anos de atividades em Mato Grosso do Sul, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) comemora não só o marco de quatro décadas e meia de prestação de serviços nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas também os avanços do programa de universalização do saneamento básico do Estado.

“Os investimentos no sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto têm impacto direto na melhoria da qualidade de vida das pessoas e a perspectiva desses serviços tão essenciais chegarem a 100% dos municípios atendidos pela Sanesul são razões muito fortes para comemorarmos a trajetória”, diz o diretor-presidente da companhia, Renato Marcílio.

Segundo o dirigente, com avanço de 62% na execução do programa de universalização do esgotamento sanitário e 100% na distribuição de água encanada, Mato Grosso do Sul tem condições de alcançar até 2030 a meta 6 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que trata do acesso à água limpa e saneamento. Meta que também faz parte do plano estratégico do Governo do Estado, que tem a sustentabilidade um de seus eixos.

O plano estratégico também alinha o saneamento básico às políticas públicas inclusivas, o que vai reforçar, segundo Marcílio, o volume de investimentos, que não é pouca coisa.

Os investimentos em saneamento básico devem alcançar quase meio bilhão de reais até 2026 – Estão projetados no plano plurianual da empresa nada menos que R$ 456.640.817,70.

No ano passado foram quase R$ 190 milhões investidos em água potável e esgoto. Para chegar a essa capacidade de investimentos, o governo colocou em prática a PPP (Parceria Público-Privada).

Onovo modelo de governança, aporte de recursos públicos e investimentos privados, dão as condições para a Sanesul acelerar a universalização.

Em 2023, os recursos destinados à área de saneamento nos 68 municípios do Estado, principalmente nas obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, somaram R$ 188.345.803,35 até outubro.

“Tem impacto positivo na qualidade de vida dos cidadãos e as obras movimentam outras cadeias no setor de serviços. Os investimentos também permitiram à empresa reforçar a infraestrutura da capacidade instalada com melhorias no atendimento da população que se serve das redes de água e esgoto”.

Para conectar as moradias ao sistema de esgotamento sanitário, são executados serviços de desobstrução até às estações de tratamento, manutenção preventiva da rede coletora e estações elevatórias.

Segundo o dirigente, são grandes investimentos que movimentam uma enorme cadeia da indústria pesada e serviços.

"A expansão dos nossos sistemas representa também avanço operacional para a Sanesul, inclusive com a implementação de tecnologias de ponta. Novos sistemas de monitoramento e gestão foram incorporados para otimizar a eficiência operacional e garantir a entrega de serviços com alto padrão de qualidade”, acrescenta.