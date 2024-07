Sanesul doa 1,5 milhão de litros de água para combate a incêndios no Pantanal

Cargueiro KC-390 Millenium foi responsável por despejar mais de 300 mil litros de água no Pantanal / Saul Schramm/Governo do Estado

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) é a responsável pelo fornecimento da água que está sendo utilizada no combate aos incêndios no Pantanal. Desde o início de junho, quando os incêndios se agravaram, a companhia já forneceu cerca de 1,5 milhão de litros de água bruta às entidades envolvidas na operação, como o Corpo de Bombeiros, Força Aérea Brasileira e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

Em junho foram realizadas 68 retiradas dos reservatórios da Sanesul totalizando 539 m³, o que corresponde a 539 mil litros de água. Com a piora dos incêndios, somente em julho, até quinta-feira (25), já foram 123 viagens o que corresponde a 1014 m³, totalizando mais de um milhão de litros de água bruta.

Sendo assim, desde o início das operações já foram fornecidos pela Sanesul 1,5 milhão de litros de água, usados principalmente pelas aeronaves e equipes de solo. Só o cargueiro KC-390 Millenium foi responsável por despejar mais de 300 mil litros de água no Pantanal.

Vale ressaltar que a água fornecida para o combate ao fogo é captada do Rio Paraguai e disponibilizada direto da rede da adutora bruta, antes de qualquer armazenamento ou tratamento. Conforme a demanda da operação, caminhões pipa de entidades e até mesmo empresas parceiras retiram e transportam a água para os locais de preparação antes de serem despejadas nos focos de incêndio.

Conforme informações do boletim diário da Operação Pantanal 2024, atualmente são 110 bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Existe também o apoio efetivo de 38 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares da Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil), das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira), da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e 233 agentes de Ibama, ICMBio e brigadistas do PrevFogo.

Estão à disposição das equipes 13 aeronaves dos Governos Estadual e Federal, sendo 5 “Air Tractor”, 7 helicópteros e 1 cargueiro KC390 Millenium. A frota ainda conta com 7 caminhões de combate a incêndio, 6 embarcações, 44 caminhonetes do CBMMS e da Força Nacional, todas equipadas com kit pick-up, mochilas costais, sopradores e equipamentos de proteção individual.

*Com informações da Comunicação Sanesul