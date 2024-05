Sanesul envia nova remessa de água para o RS

Em mais um gesto de apoio, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) enviou uma nova remessa de copos de água para auxiliar as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Até agora, a empresa já enviou, por meio da Defesa Civil estadual, 90.720 copos de água envasada no Complexo Maria Cecília Barbosa, em Campo Grande.



A situação de calamidade pública no estado gaúcho tem gerado comoção e mobilização em todo o País. A Sanesul, em apoio às vítimas, enviou uma carga adicional de água, marcando a terceira remessa destinada à campanha solidária em favor do povo gaúcho.



Em 8 de maio, a empresa encaminhou a primeira carga com 30 mil unidades de água envasada à Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, que por sua vez repassou à Defesa Civil daquele estado. Dias depois, foram doados mais 1.260 caixas, contendo 24 unidades.



O apoio não se restringe apenas à Sanesul, como diversas regiões do Brasil e até mesmo países vizinhos contribuindo com a causa. O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcilio, enfatizou a importância do apoio tanto do poder público quanto das pessoas comuns nesse momento de calamidade.



"É fundamental unir esforços para ajudar essas famílias que enfrentam uma situação tão difícil, afinal, somos todos irmãos e qualquer tipo de apoio é bem-vindo", afirmou.



A tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul já deixou um rastro de destruição, com pelo menos 166 vítimas mortas, 806 pessoas feridas, 63 desaparecidos e cerca de 645 mil desabrigados, de acordo com boletim recente divulgado pela Defesa Civil gaúcha.



Para a Sanesul, a solidariedade e a união de todos se tornam ainda mais importante diante desse cenário desafiador, sobretudo, que visa resgatar a dignidade de milhares de famílias e recuperar um estado importante para a economia do Brasil, que tem o quarto PIB (Produto Interno Bruto) do país.



"A colaboração entre as diferentes esferas da sociedade e o comprometimento com ações concretas são essenciais para enfrentar as adversidades e promover o desenvolvimento sustentável", enfatiza o dirigente da companhia de saneamento.



A Sanesul, ciente da sua responsabilidade social, empenha-se em projetos que não só melhoram a infraestrutura e o saneamento básico nos 68 municípios em que opera, mas também fortalecem a comunidade e impulsionam o crescimento econômico. Dessa forma, busca-se garantir um futuro mais próspero e digno para todos, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida e para a construção de um estado mais justo e equilibrado.