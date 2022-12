Sanesul promoveu 40 cursos para geração de emprego e renda em 2022

Ao todo, 638 alunos receberam certificados / Divulgação

Durante o ano de 2022, a Sanesul promoveu 40 cursos para geração de emprego e renda, em 23 municípios de Mato Grosso do Sul.

Isso, para proporcionar independência financeira de homens e mulheres de todas as idades, além de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar e elevando sua autoestima.

Os temas dos cursos abrangeram as áreas de beleza, culinária e artesanato, sendo eles: Design de sobrancelhas, Unhas artísticas, Manicure e Pedicure, Pães caseiros, Confecção de salgados e tortas, Escovação de cabelos, Doces para festas, Crochê, entre outros. A carga horária variou conforme complexidade do curso, sendo de 8 a 20 horas.

Segundo a gerente Flavia Pedron, os cursos tiveram apoio para sua realização. “A Sanesul também contou com o apoio dos CRAS e secretarias dos municípios, que disponibilizaram local, divulgação e estrutura”, afirmou a gerente.

Ao todo, 638 alunos receberam os certificados de conclusão e já saíram aptos para o mercado de trabalho, seja como autônomo ou empregado. “Assim, os novos profissionais puderam sair de uma situação precária de desemprego, ou conseguiram ter a oportunidade de uma renda mensal extra e, com isso, deram maior qualidade de vida para as suas famílias”, conclui.

A empresa tem como uma diretriz de gestão a Responsabilidade Social corporativa, visando contribuir para conquistar uma sociedade mais próspera, saudável, ética e sustentável, através de ações que tragam educação, assistência social, trabalho, saúde e bem-estar para a população.

De maneira geral, os projetos sociais observam as características da população e da região atendida com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos quesitos econômicos, ambientais e sociais, e propõem ações para serem trabalhadas com esta população, conforme a realidade do local.