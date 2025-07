Santos Dumont: 152 anos do gênio que fez o Brasil voar

Santos Dumont é lembrado como um símbolo nacional de coragem / Arquivo FAB

Neste 20 de julho, o Brasil celebra os 152 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, mineiro de Palmira (atual Santos Dumont – MG) que se destacou como um dos maiores inventores da história. Reconhecido mundialmente como o "Pai da Aviação", Dumont foi o primeiro a realizar um voo homologado com uma aeronave mais pesada que o ar, decolando por meios próprios, um marco que colocou o Brasil no centro da história da aviação.

Desde pequeno, Santos Dumont demonstrava uma curiosidade aguçada por tecnologia e invenções. Cresceu em meio a livros, motores e engrenagens no Sítio Cabangu, onde o incentivo da família, especialmente do pai, o levou a buscar novos conhecimentos. Aos 18 anos, mudou-se para Paris e mergulhou no mundo das experiências científicas, começando por balões e dirigíveis. Seu momento mais notável viria em 1906, quando o 14-Bis levantou voo diante de uma multidão em Paris, sem nenhum auxílio externo.

Mais do que um feito técnico, aquele voo foi um divisor de águas na história da humanidade. Depois do 14-Bis, Dumont ainda criaria o Demoiselle, modelo leve e inovador que influenciaria gerações de aeronaves. Para ele, no entanto, a inovação só fazia sentido se fosse acessível e útil às pessoas. Suas ideias influenciaram diretamente o surgimento de instituições como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e a Embraer, que projetaram o Brasil como referência em tecnologia aeroespacial.

A trajetória de Dumont, no entanto, ainda é envolta em controvérsias. Uma das principais é a disputa sobre quem teria sido, de fato, o inventor do avião: Dumont ou os irmãos Wright, dos Estados Unidos. Embora os norte-americanos tenham realizado testes anteriores, usaram trilhos e catapultas para ajudar na decolagem, algo que o brasileiro dispensou. A diferença ainda alimenta debates históricos, inclusive entre autoridades brasileiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já defendeu publicamente o reconhecimento de Dumont como o verdadeiro pioneiro da aviação.

Para marcar a data, a Força Aérea Brasileira (FAB) realizou, no último dia 16, uma cerimônia especial em Brasília. Além de comemorar o aniversário de Santos Dumont, o evento também celebrou os 80 anos do Vitorioso Regresso, operação histórica da Segunda Guerra Mundial. Durante a solenidade, 180 personalidades civis e militares foram condecoradas com a Medalha Mérito Santos Dumont, em reconhecimento a serviços relevantes prestados à Aeronáutica Brasileira.

Mais do que apenas um inventor, Santos Dumont é lembrado como um símbolo nacional de coragem, genialidade e visão de futuro. Seu legado segue presente não apenas nas homenagens, mas também em cada voo, em cada missão e em cada passo da aviação brasileira rumo ao futuro.

