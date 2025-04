Sapicuá Pantaneiro oferece oficinas, cursos e atividades culturais em Aquidauana

Oficina de tecelagem faz parte do projeto cultural Sapicuá Pantaneiro / Divulgação

O Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro, em Aquidauana, está com uma programação especial voltada à capacitação, valorização da cultura local e inclusão social. As inscrições continuam abertas.

As atividades acontecem na sede do projeto, na Rua Antônio Graça, após a Estrada Boiadeira, no bairro Nova Aquidauana.

A agenda conta com oficinas, treinamentos e experiências práticas para diferentes públicos, com destaque para ações voltadas às mulheres e crianças da região. Confira as principais atividades:



Oficina de tecelagem

Com foco na produção da Faixa Pantaneira e Faixa Paraguaia, a oficina será desenvolvida com a metodologia própria do projeto Sapicuá Pantaneiro. As aulas acontecerão das 13h às 17h, divididas em três turmas:

• Turma 03: 14/04 a 25/04

Curso de pães e bolos para rede de hotelaria

Comandado pela chefe de cozinha Fátima Ricardo, o curso acontece das 13h às 17h de 22 a 25 de abril, com receitas voltadas para o mercado da gastronomia rural. Ao final, haverá sorteio de uma batedeira de bolo entre os alunos participantes.

Treinamento para liderança

A mentora Cleiciane de Medeiros ministrará um treinamento especial para desenvolver ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos, no dia 12 de abril. A programação será dividida em dois momentos:

• 08h às 10h: treinamento geral

• 15h às 17h: “Ciranda das Mulheres Sábias”, para o público feminino, e “Nós no Mundo”, voltado ao público masculino.

Haverá sorteio de prêmios ao final das atividades.

Acampamento de comitiva “Pantaneirinho no Mesmo”

De 26 e 27 de abril, voltada para crianças de 8 a 10 anos, essa vivência oferecerá uma imersão no cotidiano pantaneiro. As atividades começam às 14h do dia 26 e terminam às 14h do dia 27. Sob a coordenação do chefe de comitiva Rondão, os pequenos deverão levar barraca, lanterna, chapéu, utensílios e autorização dos pais. As vagas são limitadas.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (67) 99685-6442. A programação conta com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), SEBRAE e Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!