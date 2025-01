Sargento da Marinha de Aquidauana salva adolescentes que se afogavam no Rio Caraíva

sargento fuzileiro naval Vinícius Hernani / Divulgação

Na primeira sexta-feira do ano, 3 de janeiro, o sargento fuzileiro naval Vinícius Hernani, natural de Aquidauana (MS), realizou um ato heroico ao salvar duas adolescentes que estavam em risco de afogamento no Rio Caraíva, no litoral da Bahia. Durante suas férias na região, o militar estava nas proximidades quando ouviu os gritos de socorro das jovens.

Sem hesitar, Hernani se lançou ao rio e nadou cerca de 30 metros até alcançar as vítimas, que estavam em apuros devido à forte correnteza do local. O ponto onde o Rio Caraíva deságua no mar é conhecido por ter uma correnteza perigosa, que já causou tragédias no passado. Em 2024, dois irmãos morreram afogados na mesma área, e até hoje não há presença de profissionais salva-vidas na região.

Em entrevista, o sargento destacou o valor do lema dos fuzileiros navais: “Adsumus”, que significa "Aqui Estamos". “Todo fuzileiro naval carrega consigo a importância deste lema, que também reflete a constante prontidão para agir. Ninguém será deixado para trás quando um fuzileiro estiver por perto”, afirmou Hernani.

Vinícius Hernani ingressou na Marinha em 2000 e atualmente serve no 3° Batalhão de Operações Ribeirinhas do Comando do Sexto Distrito Naval. O ato de coragem de Hernani reforça o compromisso com a segurança e a prontidão dos militares, mesmo fora do ambiente de serviço.