Sargento e moradores salvam vida de jovem na Ponte Nova em Aquidauana

Resgate na ponte / Você repórter

No último domingo, dia 26, o sargento da Polícia Militar, Carlos Pereira, protagonizou um ato de heroísmo ao lado dos cidadãos Mario Nelson e Reinaldo Pizzo, ao resgatarem uma jovem, aparentando ter cerca de 20 anos, na Ponte Nova, em Aquidauana.



Ao O Pantaneiro, o militar contou que estava passando pela ponte quando avistou os moradores tentando conter a vítima, impedindo-a de pular da ponte. Agindo rapidamente, Pereira parou seu trajeto e interveio na situação, utilizando técnicas de contenção para evitar que a jovem se ferisse.

“Estava deslocando na ponte e a vi, com alguém a segurando. Desci e liguei o alerta, fiz a contenção. Ela não queria ser segura, queria sentar na ponte. Dizia para ela que era nova, que tinha família a esperando em casa. Ela foi se acalmando, quando veio uma viatura de resgate de Anastácio”, descreveu.

Logo em seguida, uma viatura do Samu, com a equipe de resgate composta por Claudia Cristaldo, Célio Goulart e Welington Silva, chegou ao local. Eles prestaram atendimento à jovem e a encaminharam com urgência ao pronto-socorro para receber os cuidados necessários.



Ajuda

A prevenção ao suicídio é um esforço conjunto que envolve a conscientização, o apoio emocional e a promoção da saúde mental. Aqui estão algumas dicas importantes:

1. Fique Atento aos Sinais:

Esteja ciente de mudanças de comportamento, expressões de desesperança, isolamento social, expressões de despedida, entre outros sinais de alerta.

2. Converse Abertamente:

Promova um ambiente onde as pessoas sintam-se à vontade para falar sobre seus sentimentos e preocupações. O diálogo aberto pode ser o primeiro passo para buscar ajuda.

3. Ofereça Apoio:

Demonstre empatia e ofereça apoio emocional. Às vezes, apenas saber que alguém se importa pode fazer uma grande diferença.

4. Não Julgue:

Evite fazer julgamentos e estigmatizar. A pessoa que está passando por dificuldades precisa sentir-se compreendida e não julgada.

5. Incentive a Busca por Ajuda Profissional:

Encoraje a pessoa a procurar ajuda de profissionais de saúde mental, como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas.

6. Esteja Presente:

Mostre que você está presente e disposto a apoiar. Às vezes, apenas ter alguém para ouvir pode ser reconfortante.

7. Promova Consciência:

Participe de campanhas de prevenção ao suicídio e promova a conscientização sobre a importância da saúde mental.

8. Guarde Medicamentos e Objetos Perigosos:

Em casos de risco iminente, é essencial garantir que a pessoa não tenha acesso fácil a meios letais.

9. Mantenha a Comunicação:

Continue o diálogo mesmo depois de uma crise inicial. O apoio contínuo é fundamental para a recuperação.

10. Eduque Sobre Recursos Disponíveis:

Informe sobre linhas de apoio, centros de prevenção ao suicídio, e recursos de saúde mental disponíveis na comunidade.

11. Incentive um Estilo de Vida Saudável:

Hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, exercícios físicos e uma boa qualidade de sono, podem contribuir para o bem-estar mental.

12. Envolver a Comunidade:

Engaje a comunidade na promoção da saúde mental, reduzindo o estigma associado a problemas psicológicos.

Lembre-se de que a prevenção ao suicídio é uma responsabilidade compartilhada. Se você ou alguém que você conhece está em crise, não hesite em buscar ajuda profissional imediatamente. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio por meio do telefone 188, chat e e-mail.