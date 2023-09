SAS abre cursos de confecção de faixas pantaneiras e informática

Confecção de faixa pantaneira / Foto: Ronald Regis/ O Pantaneiro

A SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) de Aquidauana está com inscrições abertas para cursos gratuitos em confecção de faixas pantaneiras e informática básica.



Os cursos são ofertados no Núcleo de Geração de Renda, em parceria com o Sindicato Rural. As vagas são limitadas e devem ser feitas na sede da unidade, em frente ao CAIC.

As aulas de confecção em faixas pantaneiras acontecem de 17 a 20 de outubro. Já a modalidade de informática nos dias 23 a 26 de outubro.

Mais informações no telefone (67) 3240-1400 ramal (1462).