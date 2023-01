Saúde oferece atendimento gratuito para morador que precisa enfrentar o luto

ESF Tiago Bogado (Posto da Estevão). / (Foto: Divulgação)

A Equipe Multidisciplinar da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento) divulgou nesta sexta-feira (27) a abertura do Grupo Terapêutico de Luto destinado para atender gratuitamente moradores que precisando de apoio e passando pelo luto.

O Grupo Terapêutico de Luto tem como coordenadora e facilitadora a psicóloga Gisele Paquer, a participação para qualquer cidadão é gratuita e os encontros acontecem todas as quintas-feiras, às 15h, na ESF Tiago Bogado (Posto da Estevão).

Para participar da Terapia do Luto, os interessados devem estar procurando a ESF de sua referência e solicitar o encaminhamento para o grupo terapêutico.

A profissional responsável que tem mais de 10 anos de experiência no atendimento individual e em grupo de pessoas enlutadas, explicou que objetivo da terapia do luto é auxiliar o paciente a lidar com os sentimentos que muitas vezes é de raiva, tristeza, culpa, negação e falta de esperança