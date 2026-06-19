Acessibilidade

19 de Junho de 2026 • 14:38

Buscar

Últimas notícias
X
Cidadania

Saúde reforça papel do SUS no enfrentamento ao trabalho infantil

A iniciativa integrou as ações alusivas ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

Da redação

Publicado em 19/06/2026 às 14:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da CVIST (Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador) e do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), participou do V Encontro Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil: Novos Cenários e Desafios para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes.

Promovido pela SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), com apoio da SES e de instituições parceiras, o encontro foi realizado no último dia 3 de junho, na sede do Sebrae, em Campo Grande, e reuniu representantes de diferentes setores para discutir estratégias de prevenção e erradicação do trabalho infantil no Estado.

A iniciativa integrou as ações alusivas ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, promovendo o diálogo entre profissionais da assistência social, saúde, educação, sistema de justiça, conselhos de direitos e organizações da sociedade civil que integram a rede de proteção à infância e adolescência.

Saúde do Trabalhador e proteção integral

Representando a SES, Bel Silva participou do painel “Proteção Integral no Campo: O Enfrentamento do Trabalho Infantil na Agricultura Familiar”. Durante a atividade, foram discutidos os impactos do trabalho infantil na saúde de crianças e adolescentes e a importância da atuação articulada entre diferentes políticas públicas para prevenção e enfrentamento desse problema.

“O trabalho infantil não pode ser compreendido apenas como uma questão trabalhista ou assistencial. Muitas vezes, seus impactos chegam aos serviços de saúde por meio de acidentes, intoxicações, sofrimento mental e outros agravos relacionados. Por isso, a atuação integrada entre saúde, assistência social, educação e sistema de garantia de direitos é fundamental para assegurar proteção integral às crianças e adolescentes”, ressaltou Bel Silva.

Dados reforçam necessidade de vigilância

Durante o encontro, foram apresentados dados que evidenciam a importância da qualificação permanente da rede de proteção. Entre 2021 e 2025, Mato Grosso do Sul registrou notificações relacionadas ao trabalho infantil, acidentes de trabalho e intoxicações envolvendo crianças e adolescentes, situações que demandam atenção contínua dos serviços públicos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

AgroCastMS

Derivativos ganham espaço como ferramenta de proteção no agronegócio

Meio ambiente

Mato Grosso do Sul amplia cobertura de esgoto para 77,04% e acelera rumo à universalização

Cidadania

Programa Recomeços atende 22 filhos de vítimas de feminicídio em MS

Mais Social ajuda 26 mil famílias em situação de vulnerabilidade econômica

DIREITOS HUMANOS

Brasil terá Rede de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa

Publicidade

Cidadania

Fórum de Gestoras de Políticas para Mulheres ocupa espaço inédito no 4º Congresso dos Município

ÚLTIMAS

Meio ambiente

Alunos participam de ação educativa com plantio de mudas e limpeza no Saltinho em Nioaque

Atividade realizada em parceria com a Resstel Villas Boas integra a programação da Semana do Meio Ambiente no município

Acidente

Sem cinto de segurança, mulher e criança ficam feridas após colisão entre veículos em Corumbá

Condutora relatou que bateu a cabeça contra o volante; acidente ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo