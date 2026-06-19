Saúde reforça papel do SUS no enfrentamento ao trabalho infantil

Divulgação/Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), por meio da CVIST (Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador) e do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador), participou do V Encontro Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil: Novos Cenários e Desafios para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes.

Promovido pela SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), com apoio da SES e de instituições parceiras, o encontro foi realizado no último dia 3 de junho, na sede do Sebrae, em Campo Grande, e reuniu representantes de diferentes setores para discutir estratégias de prevenção e erradicação do trabalho infantil no Estado.

A iniciativa integrou as ações alusivas ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, promovendo o diálogo entre profissionais da assistência social, saúde, educação, sistema de justiça, conselhos de direitos e organizações da sociedade civil que integram a rede de proteção à infância e adolescência.

Saúde do Trabalhador e proteção integral

Representando a SES, Bel Silva participou do painel “Proteção Integral no Campo: O Enfrentamento do Trabalho Infantil na Agricultura Familiar”. Durante a atividade, foram discutidos os impactos do trabalho infantil na saúde de crianças e adolescentes e a importância da atuação articulada entre diferentes políticas públicas para prevenção e enfrentamento desse problema.

“O trabalho infantil não pode ser compreendido apenas como uma questão trabalhista ou assistencial. Muitas vezes, seus impactos chegam aos serviços de saúde por meio de acidentes, intoxicações, sofrimento mental e outros agravos relacionados. Por isso, a atuação integrada entre saúde, assistência social, educação e sistema de garantia de direitos é fundamental para assegurar proteção integral às crianças e adolescentes”, ressaltou Bel Silva.

Dados reforçam necessidade de vigilância

Durante o encontro, foram apresentados dados que evidenciam a importância da qualificação permanente da rede de proteção. Entre 2021 e 2025, Mato Grosso do Sul registrou notificações relacionadas ao trabalho infantil, acidentes de trabalho e intoxicações envolvendo crianças e adolescentes, situações que demandam atenção contínua dos serviços públicos.

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