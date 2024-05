Saúde vai contratar 890 temporários para atuar na emergência do Rio Grande do Sul

Reforço vai atender o Grupo Hospitalar Conceição / Divulgação/Gov

O Ministério da Saúde foi autorizado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) a realizar processo seletivo para oferta de 890 vagas para o quadro do GHC (Grupo Hospitalar Conceição), que atua em Porto Alegre. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 17. O edital de inscrições e a descrição das vagas serão divulgados nos próximos dias.

A contratação é emergencial e o prazo para a atuação dos profissionais é até 31 de dezembro de 2024. O processo será possível graças a um investimento de R$ 52 milhões, oriundos da Medida Provisória 1.218 do governo federal.

Com o reforço no quadro, será possível abrir 109 leitos, sendo nove de UTI (unidade de tratamento intensivo) e 100 leitos clínicos.

Devido ao impacto das chuvas no estado, 1,2 mil funcionários estão afastados. A maior parte deles não tem como se deslocar, ou seja, chegar ao trabalho. Com a contratação, o GHC passará ao quadro de 11,1 mil profissionais em atividade.

O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde , Adriano Massuda, que está no comando do COE (Centro de Operações de Emergência em Saúde) do Rio Grande do Sul ressalta que a contratação e a abertura de leitos fazem parte da reação do governo federal para reestruturar a rede de assistência após o desastre. “Isso é muito representativo. É o Ministério da Saúde, o governo federal, agindo rapidamente para dar apoio ao estado”, comentou.

O diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, comemorou o reforço e afirmou que esse investimento é fundamental para os cuidados da população gaúcha neste momento. “A contratação e a abertura de leitos serão importantes para o inverno. Estamos nos preparando para enfrentar doenças respiratórias com a queda das temperaturas”, frisou.

O investimento no Rio Grande do Sul ocorre após o estado ser devastado por severas enchentes desde 3 de maio. Ao todo, as cheias impactaram a vida de 2 milhões de pessoas e 90% dos municípios gaúchos.

*Com informações da Agência Gov.