SES investe em tecnologia com a compra de equipamentos de comunicação

Helton Davis, SES

O Governo de Mato Grosso do Sul avança na modernização e valorização tecnológica com novos investimentos em sua comunicação e rede digital. Em um modelo de investimento colaborativo, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) disponibilizou para a Setdig (Secretaria-Executiva de Transformação Digital) R$ 1,7 milhão em equipamentos de comunicação e rede para dar mais agilidade e proporcionar mais segurança digital.

A iniciativa visa fortalecer as defesas contra invasões de hackers e ataques cibernéticos, protegendo dados e assegurando a continuidade dos serviços. Os equipamentos de última geração, que incluem switches e firewalls avançados, aumentarão as camadas de proteção do ambiente digital do Governo.

A entrega dos aparelhos foi realizada terça-feira (20) na sede da Setdig com a presença dos secretários e técnicos de ambas as pastas.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correa, avalia que a estratégia faz parte de um processo contínuo de investimento e aprimoramento da infraestrutura tecnológica que serve tanto à Secretaria de Saúde, quanto a todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

“Essa parceria entre as secretarias é fundamental e agora entrega equipamentos essenciais à Setdig para otimizar a agilidade e, principalmente, garantir a segurança da informação. Para um Estado que busca a transformação digital, esse investimento é de extrema relevância e de valor inestimável para construirmos as soluções digitais em saúde que o Mato Grosso do Sul precisa”, afirma o secretário.

Para o secretário-executivo da Setdig, Robson Alencar, este investimento é estratégico para a modernização da gestão pública no Estado, fortalecendo a capacidade de resposta e garantindo que as informações do cidadão e do Governo estejam cada vez mais protegidas em um cenário digital desafiador.

“Essa parceria que a SETDIG estabeleceu com a SES representa um modelo padrão que será implementado com todas as demais secretarias. Esses equipamentos são de extrema importância porque subsidiam todas as aplicações do nosso data center. Não se trata só da aplicação e segurança da informação da Secretaria de Saúde, e sim da segurança digital do Estado como um todo. Essa é a abordagem cooperativa para impulsionar a jornada de transformação digital de Mato Grosso do Sul”, destaca o titula da Setdig.

A medida reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a valorização tecnológica em construir um futuro mais conectado e protegido para todos os cidadãos de Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!