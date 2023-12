Confira os feriados nacionais e pontos facultativos de 2024

Monumento de Aquidauana

A notícia para quem gosta de feriados prolongados não é boa, pois 2024 terá apenas duas datas em que será possível “emendar” o feriadão nacional.

Serão nove feriados nacionais, sendo quatro no fim de semana. Apenas o feriado da Paixão de Cristo, no dia 29 de março, e a Proclamação da República, no dia 15 de novembro, vão permitir emendar. Ambas serão comemoradas em uma quinta-feira.

Em 2023, foram quatro feriados prolongados e apenas um no fim de semana.

Para Aquidauana, as comemorações podem ser melhores, já que o dia 15 de agosto é feriado municipal e permitirá um feriadão.

Confira as datas: