Sead e Escolagov criam projeto de incentivo à qualificação

Iniciativa visa melhor prestação de serviço / Divulgação

Em comemoração ao Dia do Servidor Público e com o objetivo de melhorar a prestação de serviço e o atendimento à população, a Sead (Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos) assinou um protocolo de intenções com a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), nesta segunda-feira (28).

O “Servidor Destaque” vai premiar os funcionários da Sead com melhor desempenho. O projeto irá reconhecer, estimular e motivar o comprometimento com o trabalho e a produtividade avaliando os funcionários por meio de critérios objetivos e metas claras.

De acordo com a secretária da pasta, Patrícia Cozzolino, a premiação é uma forma de estímulo e reconhecimento. Ela explicou que os servidores com melhor desempenho vão ganhar premiação em dinheiro. Serão duas premiações por ano, começando em 2025, com prêmios de R$ 5 mil (1º colocado), R$ 3 mil (2º colocado) e R$ 2 mil (3º colocado).

“Os detalhes vão ser explicitados em um decreto para, ao máximo, tratar com impessoalidade a coisa pública, com transparência e com publicidade”, contou Patrícia Cozzolino.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, destacou que a iniciativa vai ao encontro do que a sociedade espera do poder público.

“Parabéns ao servidor público de Mato Grosso do Sul! Sem vocês, o desenvolvimento da política pública é impossível porque a sociedade cada vez mais exige do poder público serviços e entregas de excelência. Eu não tenho dúvida que o reconhecimento hoje feito dentro dessa parceria Escolagov e Sead, ele é um tijolinho, é um degrau, dentro dessa escada da excelência do trabalho de cada um de vocês”, afirmou.

Para a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Martins Pereira de Assunção, o projeto piloto poderá ser adotado por outras secretarias.

“Esse projeto é um verdadeiro presente para os servidores da Sead, em especial hoje, que é o Dia do Servidor Público. É um projeto que desde quando foi apresentado, eu me apaixonei. Nós, a Escola de Governo, temos essa missão de promover o desenvolvimento e a capacitação. É muito bacana essa iniciativa que incentiva os servidores a se capacitarem e a ser melhores cada dia mais”.

*Com informações da Sead