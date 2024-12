Sead lança campanha 'Lixo Zero' e mira reciclar quase 1 tonelada de resíduos por mês

Campanha reúne servidores / Divulgação

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) deu início à campanha Sead Lixo Zero, com o objetivo de conscientizar seus servidores sobre a importância do descarte adequado de resíduos sólidos. Quase uma tonelada de lixo é gerada mensalmente apenas na sede, localizada no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Nesta fase, a iniciativa tem como objetivo orientar os servidores, promover a separação adequada dos resíduos e identificar as lixeiras de forma clara, indicando, por exemplo, os locais corretos para o descarte de resíduos sólidos secos. Em etapas futuras, o programa incluirá palestras ministradas por educadores ambientais, ampliando a conscientização e o engajamento dos participantes.

A iniciativa visa não apenas reduzir o volume de resíduos gerados, mas também incentivar a reciclagem e promover a logística reversa, devolvendo materiais como cápsulas de café às empresas fabricantes. Para isso, os servidores estão sendo orientados a separar corretamente os resíduos produzidos e a seguir boas práticas de descarte no ambiente de trabalho.

Segundo a titular da Sead, Patrícia Cozzolino, a ação é uma medida essencial para promover a sustentabilidade dentro das instituições públicas e atender às legislações ambientais. “A separação dos resíduos sólidos no ambiente laboral e sua correta destinação são medidas urgentes e necessárias. A questão ambiental e a sustentabilidade devem ser prioridades em todas as instituições públicas, alinhando-se às metas de governança, integridade e práticas sustentáveis”, destacou.

O projeto, que tem caráter permanente, também pretende levar essas práticas para além do local de trabalho, incentivando os servidores a replicarem os hábitos em suas residências. “Adquirir novos hábitos e entender a problemática do lixo é fundamental para combater a cultura do descarte. A separação de itens recicláveis beneficia tanto o planeta quanto a sociedade”, reforça Cozzolino.

A servidora Célia Sampaio está disponível para esclarecer dúvidas e receber sugestões pelo telefone 3318-4155. A campanha Sead Lixo Zero é um exemplo de como instituições públicas podem contribuir para a preservação ambiental, engajando seus colaboradores em práticas sustentáveis que impactam positivamente a sociedade como um todo.

*Com informações da comunicação Sead.