Sebrae abre inscrições para programa de apoio a empresários em Aquidauana

Monumento de Aquidauana / Divulgação

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) dos setores de comércio, serviços ou indústria têm até 21 de fevereiro para se inscrever no programa Brasil Mais Produtivo. A iniciativa, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e gerida pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), é realizada em parceria com o Sebrae e o Senai. O programa oferece acompanhamento gratuito para ajudar os empreendedores a aumentar a produtividade de seus negócios.

Neste ciclo 2025/2027, são disponibilizadas 775 vagas nas cidades de Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Bonito, Coxim, Aquidauana, Três Lagoas e Amambai. As empresas selecionadas terão orientação personalizada de um Agente Local de Inovação (ALI) durante seis meses, com o objetivo de identificar necessidades e implementar melhorias em oito etapas, buscando redução de custos e maior eficiência produtiva.

Aline Hitomi, analista-técnica do Sebrae/MS, destaca que o programa é uma excelente oportunidade para os empresários desenvolverem a gestão de seus negócios. "A melhoria da produtividade é essencial para garantir a competitividade e sustentabilidade no mercado, e o acompanhamento gratuito oferecido pela iniciativa permite ao empresário otimizar a gestão de sua empresa", explica.

Podem participar do Brasil Mais Produtivo micro e pequenos empresários com CNPJ ativo há pelo menos 12 meses e que não tenham sido atendidos no ciclo de 2024. Empresas que já participaram em ciclos anteriores também podem se inscrever. As inscrições devem ser feitas online no site oficial do programa.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 0800 570 0800 ou acessar o site ms.sebrae.com.br.