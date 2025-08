Sebrae e Sala do Empreendedor promovem palestra sobre crédito em Jardim

Visão de Jardim / Divulgação

Com foco no fortalecimento do empreendedorismo local e no acesso consciente a recursos financeiros, o Sebrae, em parceria com a Sala do Empreendedor, realiza no próximo dia 13 de agosto, às 19h, a palestra “O que Você Precisa Saber na Hora de Buscar Crédito?”, na Casa do Trabalhador de Jardim.

O evento é gratuito e voltado a MEIs (microempreendedores individuais), empresários e pessoas interessadas em aprender mais sobre crédito, financiamentos e alternativas financeiras adequadas para impulsionar ou organizar seus negócios.

Durante a palestra, os participantes receberão orientações práticas sobre como acessar crédito de forma estratégica, os cuidados ao contratar empréstimos e como utilizar esses recursos de maneira eficiente no cotidiano empresarial.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas online, por meio desse link.

