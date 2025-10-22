Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 16:39

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Seca: pequenos produtores de Miranda recebem apoio para alimentar rebanhos

Prefeitura garante distribuição de forragem a comunidades rurais e indígenas durante estiagem

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 15:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A situação é crítica, e quem vive do campo sente os efeitos da estiagem de forma direta e imediata / Divulgação

Com a seca apertando em Miranda, pequenos produtores e pecuaristas têm contado com a ajuda da prefeitura para manter os rebanhos alimentados. Sem chuva, a pastagem some e a saída tem sido a distribuição de cana, capim napier e milho para evitar perdas no campo.

O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e atende associações, assentamentos e comunidades indígenas da região. A falta de chuvas já compromete a produção, e o apoio com forragem tem sido essencial para que os animais não morram de fome.

Segundo o secretário Wilson Santos e o diretor de Agricultura, Emiliano Boiadeiro, a equipe está indo até os produtores para garantir que o alimento chegue onde é mais necessário. A situação é crítica, e quem vive do campo sente os efeitos da estiagem de forma direta e imediata.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Governo de MS lança licitação para modernização de 673 km de rodovias

Geral

Chuva de meteoros Orionídeas terá pico visível em MS

Saúde

Aquidauana intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti

Trabalho de bloqueio químico é realizado em locais com casos confirmados de arboviroses

Trânsito

Incêndio atinge cabine de carreta bitrem na Estrada Vermelha de Corumbá

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em flagrante após invadir casa e abusar de mulher em Miranda

Ação conjunta das polícias resulta na prisão de autor de estupro

Esporte

Xadrez de Anastácio representa MS nos Jogos Escolares 2025

Éryco Pariz e o técnico Moacir Felipe integram a delegação sul-mato-grossense em Uberlândia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo