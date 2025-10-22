Seca: pequenos produtores de Miranda recebem apoio para alimentar rebanhos

A situação é crítica, e quem vive do campo sente os efeitos da estiagem de forma direta e imediata / Divulgação

Com a seca apertando em Miranda, pequenos produtores e pecuaristas têm contado com a ajuda da prefeitura para manter os rebanhos alimentados. Sem chuva, a pastagem some e a saída tem sido a distribuição de cana, capim napier e milho para evitar perdas no campo.

O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e atende associações, assentamentos e comunidades indígenas da região. A falta de chuvas já compromete a produção, e o apoio com forragem tem sido essencial para que os animais não morram de fome.

Segundo o secretário Wilson Santos e o diretor de Agricultura, Emiliano Boiadeiro, a equipe está indo até os produtores para garantir que o alimento chegue onde é mais necessário. A situação é crítica, e quem vive do campo sente os efeitos da estiagem de forma direta e imediata.

