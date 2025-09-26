Acessibilidade

26 de Setembro de 2025

Secretaria de Educação cria programa para incentivar alunos a serem docentes

A iniciativa vai permitir que acadêmicos de Letras, Matemática e Pedagogia realizem estágio supervisionado em escolas públicas

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 16:11

Atualizado em 26/09/2025 às 16:13

Alunos da rede estadual / Divulgação

A SED (Secretaria de Estado de Educação) instituiu o PCPD (Programa Caminhos para a Docência) na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa vai permitir que acadêmicos de Letras, Matemática e Pedagogia realizem estágio supervisionado em escolas públicas, com acompanhamento de professores mentores.

O objetivo é aproximar a formação universitária da prática em sala de aula, qualificando o ensino e contribuindo para a melhoria da aprendizagem. Os estagiários terão vivência em contextos reais, sob orientação de professores da rede estadual e supervisão das instituições de ensino superior conveniadas.

