Secretaria de Educação cria programa para incentivar alunos a serem docentes

Alunos da rede estadual / Divulgação

A SED (Secretaria de Estado de Educação) instituiu o PCPD (Programa Caminhos para a Docência) na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

A iniciativa vai permitir que acadêmicos de Letras, Matemática e Pedagogia realizem estágio supervisionado em escolas públicas, com acompanhamento de professores mentores.

O objetivo é aproximar a formação universitária da prática em sala de aula, qualificando o ensino e contribuindo para a melhoria da aprendizagem. Os estagiários terão vivência em contextos reais, sob orientação de professores da rede estadual e supervisão das instituições de ensino superior conveniadas.

