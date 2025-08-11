Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 18:48

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Secretaria de Educação de Anastácio muda de endereço

Nova sede está localizada na Travessa Ragalzi, no centro da cidade, próxima à rodoviária

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 15:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

Secretaria de Educação de Anastácio muda de endereço para melhorar atendimento à população
Nova sede está localizada na Travessa Ragalzi, no centro da cidade, próxima à rodoviária

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Anastácio está em novo endereço a partir desta segunda-feira, 11. O atendimento ao público passa a ser realizado na Travessa Ragalzi, nº 1096, no Centro da cidade, nas proximidades da rodoviária.

Leia Também

• SEMED Aquidauana sedia encontro regional para discutir alfabetização infantil

• Semed capacita profissionais da educação em primeiros socorros

• Servidores da Semed participam de formação e oficina

De acordo com a prefeitura, a mudança tem como finalidade oferecer melhores condições de estrutura e acessibilidade, tanto para o atendimento à comunidade quanto para o desempenho das atividades internas da pasta.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Inmet

Previsão indica máxima de 28ºC em Aquidauana e região

Serviços

Corumbá recebe capacitação para entidades do Terceiro Setor de MS

Tragédia

Bebê de 1 ano morre após cair em piscina na zona rural de MS

Criança foi levada para unidade de saúde, mas não resistiu ao afogamento

Incêndio

Incêndio de grandes proporções destrói loja de calçados em Campo Grande

Publicidade

Incêndio

Ônibus escolar pega fogo na zona rural de Bonito

ÚLTIMAS

Esportes

Basquete de Aquidauana conquista vice-campeonato estadual

Equipe masculina sub-14 da Escola Cejar se destacou nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul

Polícia

PRF apreende mais de 370 kg de maconha após perseguição em Sidrolândia

Motorista abandonou o carro e fugiu a pé

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo