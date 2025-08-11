Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Anastácio está em novo endereço a partir desta segunda-feira, 11. O atendimento ao público passa a ser realizado na Travessa Ragalzi, nº 1096, no Centro da cidade, nas proximidades da rodoviária.

Secretaria de Educação de Anastácio muda de endereço para melhorar atendimento à população Nova sede está localizada na Travessa Ragalzi, no centro da cidade, próxima à rodoviária

De acordo com a prefeitura, a mudança tem como finalidade oferecer melhores condições de estrutura e acessibilidade, tanto para o atendimento à comunidade quanto para o desempenho das atividades internas da pasta.

