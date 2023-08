Secretarias de MS recebem novos estagiários do Programa de Estágio Supervisionado

Estagiários terão contrato de 1 ano / Divulgação

A Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo recebeu doze novos estagiários, que integrarão as equipes de Inteligência de Dados, Setorialistas, Monitoramento dos Contratos de Gestão e Programa de Estágio.

Alex Longblode da Rocha, acadêmico de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está empolgado com a oportunidade do estágio. “Fomos recepcionados de maneira bem tranquila e descontraída com todo o pessoal da Segem trazendo uma confiança ideal para o início de estágio, me deixando ainda mais entusiasmado”, diz ele.

Os estagiários fazem parte da terceira turma selecionada através do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A nova turma é composta por 116 estudantes, que foram classificados por meio de uma seleção em duas etapas: prova objetiva e curso de capacitação.

Kemilly Mary de Souza Moraes, de 18 anos, está em sua primeira experiência de estágio na área de Ciências Econômicas.

“O processo para entrar no programa foi desafiador, passando pela prova e pelo curso de capacitação, eu tive que enfrentar muitos desafios mas em geral gostei de tudo. A minha primeira impressão sobre o setor onde fui alocada foi muito boa, gostei do meu gestor e do local também. Estou muito animada para começar a trabalhar”.

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul é uma iniciativa que visa propiciar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação para os gestores estaduais que receberam os estagiários em suas respectivas pastas.

O programa é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), em parceria conveniada com as universidades Federal (UFMS) e Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).