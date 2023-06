Mac, secretário de Obras de Aquidauana, elogia o 7º Encontro de Relíquias

O secretário de Obras de Aquidauana, Archibaldy Macintyre, mais conhecido como Mac, marcou presença no 7º Encontro de Relíquias realizado na Avenida Pantaneta, no último fim de semana. Amante de carros antigos, Mac é proprietário de um Lafer MP Americano de 1975, um veículo que desperta admiradores por onde passa.

Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Mac expressou sua admiração pela cultura de preservação dos carros antigos.

"A sensação é fantástica, porque a gente vê o estímulo das pessoas que preservam a cultura dos carros antigos, que vão envelhecendo com o tempo e vão cuidando dos carros. Isso é um prazer enorme para as pessoas que gostam de preservar um pouco da história do passado do automobilismo brasileiro".