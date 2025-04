SECTUR e SEBRAE promovem networking gastronômico em Aquidauana

Networking Gastronômico é uma das ações estratégicas / Divulgação

A cidade de Aquidauana vive um momento de fortalecimento do turismo, e com isso, diversos setores da sociedade têm buscado se organizar, adquirir novos conhecimentos, investir em capacitações e identificar novas oportunidades de negócios. Diante desse cenário, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), em parceria com o SEBRAE, promoveu o evento "Networking Gastronômico – Aquidauana, meu negócio é Turismo!".

O encontro aconteceu na tarde do dia 24, na sede da SECTUR, e reuniu empreendedores, produtores e entusiastas dos setores de turismo e alimentação. A proposta é que o networking seja uma ação contínua, promovendo discussões sobre temas relevantes para o desenvolvimento do turismo local.

"Ficamos muito felizes em iniciar esse projeto com a gastronomia, um segmento que acreditamos ser ponto-chave para a atividade turística e com grande potencial de crescimento", destacou a equipe da SECTUR durante a abertura oficial do evento.

Entre os destaques do encontro, esteve a participação de Thainara Durso, interlocutora do SEBRAE para a região. Ela apresentou as ações da instituição em Aquidauana, com ênfase no Ecossistema de Inovação, e convidou os presentes a conhecerem e participarem desse espaço voltado à criação e ao desenvolvimento de ideias. Thainara também apresentou a equipe de Agentes Locais de Inovação (ALI), que está disponível para atender empresários e empreendedores da região.

A programação contou ainda com a palestra “Os Sabores de Aquidauana – Prepara Pantanal Tech”, ministrada pelo chef Paulo Vasconcelos. Ele trouxe reflexões sobre a valorização dos ingredientes locais, a inovação na gastronomia e as oportunidades que o turismo gastronômico pode oferecer ao município.

