Sectur implanta receptivo ao turista durante o carnaval

Receptivo no Carnaval / Divulgação

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) durante a realização da 10ª edição do Pirafolia, o carnaval em Piraputanga, implantou um receptivo turístico no distrito.

A iniciativa conta com apoio do 7º Batalhão de Policia Militar de Aquidauana, e tem objetivo de identificar o perfil dos turistas e visitantes como, por exemplo, cidade de origem, dias de permanência no local, meio de hospedagens utilizado entre outros itens.

A ação também visa orientar os visitantes a cerca dos atrativos que a região oferece, bem como, passeios e outros encantos que a beleza exuberante de Piraputanga oferece aos turistas e carnavalescos.

De acordo com os técnicos da Sectur, a coleta de informações é muito importante para subsidiar projetos e melhor direcionar as ações relacionadas a atividade no município.