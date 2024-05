SECTUR realiza Escuta Pública em aldeias de Taunay

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Aquidauana realizou na subprefeitura do distrito de Taunay, uma reunião para a Escuta Pública da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Representantes das aldeias: Água Branca, Ipegue, Bananal, Imbirussu, Morrinho, Colônia Nova, Jaraguá, Lagoinha e o Distrito de Taunay participaram da explanação referente a Lei nº 14.399 (Lei Aldir Blanc), que designa recursos financeiros para os artistas do município.

O presidente do Conselho de Cultura do Município, Sebastião Fonseca, oportunamente explanou sobre o papel do conselho, sua composição e a representatividade dos povos indígenas no conselho.

Ao fim da escuta pública, realizada em 25 de abril, entre manifestações e questionamentos, foi sugerido pelos presentes a realização de uma proposta coletiva com diversas atividades culturais, tendo ainda a Sectur mais próxima, fortalecendo a divulgação das ações de cultura no município, especialmente, dos artesãos e demais artistas das aldeias.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana